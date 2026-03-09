A Napoli si parla già di una grande operazione estiva, con il club che ha messo nel mirino un nuovo acquisto. Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, è ufficialmente sul mercato, mentre il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026 e ha già informato il club tedesco di non voler rinnovare. La società partenopea sta valutando questa opportunità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Leon Goretzka è ufficialmente sul mercato: il centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, ha già comunicato al club bavarese che non rinnoverà. Le big di Serie A hanno già fiutato l’affare: Napoli in pole tra le italiane, ma Milan, Inter e Juventus restano in corsa Napoli, Milan, Inter e Juve: concorrenza feroce per Goretzka. Goretzka ha deciso: dirà addio al Bayern dopo otto stagioni da protagonista, e lo farà a parametro zero. Il Napoli lo ha già corteggiato a gennaio, quando il centrocampo azzurro era in emergenza infortuni: per mister Conte potrebbe essere il profilo ideale per dare ulteriore esperienza e leadership a centrocampo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, già deciso il colpo dell’estate: sfida lanciata alle altre big di Serie A

Il colpo dell’estate sarà Salah, già decisa la destinazione dell’egizianoMohamed Salah è pronto a salutare il Liverpool alla fine del campionato in corso con l’egiziano che è pronto a chiudere la sua lunga parentesi con i...

Perrone Juve: spunta questa idea a sorpresa per l’estate! Sfida a quella big di Serie A per il centrocampista del Comodi Redazione JuventusNews24Perrone Juve: bianconeri e Napoli monitorano il regista del Como.

Approfondimenti e contenuti su Napoli già deciso il colpo dell'estate....

Temi più discussi: Alisson promosso da Conte. Dribbling e gol, il Napoli ha già deciso di riscattarlo; Chi difenderà la porta del Napoli la prossima stagione? Il club ha già deciso – TMW; NAPOLI, IL RISCATTO DI HOJLUND È LEGATO ALLA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS: I DETTAGLI; Così non puoi entrare, l'arbitro di Napoli-Torino rimanda indietro Anguissa per la calzamaglia.

Conte e il Napoli, conferma o addio? C’è già la decisione per il 2026/2027!Conte Napoli - La stagione è ancora in corso, ma Conte e il Napoli hanno già deciso: ecco la scelta su nuovo sì o divorzio per il 2026/2027! fantamaster.it

Il riscatto di Hojlund non è legato alla Champions: il Napoli ha già deciso cosa fareIl futuro di Rasmus Højlund a Napoli è ormai tracciato e non dipenderà dai verdetti finali della classifica: riscatto scontato. tuttonapoli.net

Momenti di tensione al PalaBarbuto nelle ultime fasi della partita tra Napoli e Virtus Bologna. Lite tra un tifoso e alcuni collaboratori della società. - facebook.com facebook

Le parole di coach Ivanovic dopo la vittoria su Napoli x.com