Mercato Como tutti pazzi per Perrone! Pronto il duello tra due big della Serie A

Sul mercato di Como si concentra l’attenzione su Perrone, giocatore molto richiesto. Due grandi squadre di Serie A stanno preparando un duello per assicurarsi il suo talento. Le trattative sono in fase avanzata e le società stanno valutando le offerte. Perrone, al momento, è al centro di molte conversazioni tra i club. La situazione rimane calda e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

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