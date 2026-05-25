Napoli Conte pronto a ripartire dalla Turchia dopo l’esperienza partenopea

Dopo aver lasciato il Napoli, Antonio Conte si prepara a tornare ad allenare in Turchia. La sua decisione arriva poco dopo l’addio ufficiale alla squadra italiana. Il nome dell’allenatore è già tornato a circolare come possibile scelta per un club turco. Non sono stati comunicati dettagli sul contratto o sulla data di inizio. La sua partenza dal Napoli è stata annunciata ufficialmente, e ora si attende una nuova possibilità in un campionato diverso.

Dopo l’addio ufficiale al Napoli, il nome di Antonio Conte è già tornato al centro del mercato allenatori internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni il tecnico salentino sarebbe infatti la prima scelta del Fenerbahce per la prossima stagione. Una pista che starebbe prendendo sempre più forza nelle ultime ore. Il club turco vuole affidarsi a un allenatore di grande esperienza e mentalità vincente per tornare protagonista anche in Europa. Conte viene considerato il profilo ideale per alzare il livello della squadra e portare personalità, organizzazione e fame di vittorie all’interno dello spogliatoio. Secondo le indiscrezioni, il Fenerbahçe sarebbe pronto a presentare un’offerta economicamente molto importante pur di convincere l’ex tecnico azzurro ma comunque inferiore ai milioni percepiti a Napoli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Napoli, dalla Turchia filtra ottimismo: il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifreDal mercato turco arrivano segnali positivi riguardo al trasferimento di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray.

Rilasciato da Israele, ma è pronto a ripartire. Saif Abukesheck: “Mi riunirò in Turchia alla Flotilla”Gli attivisti coinvolti in un'operazione della Flotilla, fermati da Israele ad aprile in acque internazionali vicino a Creta, sono stati trattenuti...

Temi più discussi: Conte si congeda dal Napoli: Dopo Bologna ero pronto a farmi da parte. Qui ho fallito in una cosa; Napoli: Conte ai titoli di coda, da lunedì parte il casting per la panchina; Conte-Napoli, è finita: torna alla Juventus? Le ultime news (anche su Spalletti); Conte, parole d’addio al Napoli: il destino deciso un mese fa e le tracce di mercato.

Dalla volata Champions alla lotta salvezza in Serie A Ma non solo calcio: Tappa 14 del #GirodItalia Playoff di Basket Caso Conte-Napoli Sinner pronto per il #rolandgarros . Ascolta la puntata ? tinyurl.com/y9r2f59e . #Calcio #Tennis #Basket #C x.com

ESCLUSIVO: ANTONIO CONTE LASCIA NAPOLI, È FINITA. Lo stesso allenatore ha preso la sua decisione un mese fa, quando Conte l'ha comunicata al presidente De Laurentiis, con il quale rimane in ottimi rapporti. reddit

A Napoli troppi falliti a spargere veleno: Conte, addio con rabbia e risposta a De LaurentiisIl tecnico lascia il club partenopeo: In Nazionale? Guardiola, se possono. Il presidente: Ho detto ad Antonio che qui ci sono dei limiti e il governo non fa nulla per il calcio ... tuttosport.com

Conte si congeda dal Napoli: Dopo Bologna ero pronto a farmi da parte. Qui ho fallito in una cosaDopo l'abbraccio con il commiato finale dal pubblico di Napoli, Antonio Conte ha parlato nella sua ultima conferenza stampa da tecnico azzurro, congiuntamente con il presidente Aurelio De Laurentiis, ... napolitoday.it