Mercato Napoli dalla Turchia filtra ottimismo | il Galatasaray è pronto a riscattare Lang! Le cifre

Dal mercato turco arrivano segnali positivi riguardo al trasferimento di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray. Secondo fonti locali, il club turco sarebbe pronto a pagare 28 milioni di euro per il riscatto del giocatore. Le trattative sembrano aver accelerato, e il futuro di Lang sembra ormai indirizzato verso la Turchia. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata diffusa.

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