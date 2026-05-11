Gli attivisti coinvolti in un'operazione della Flotilla, fermati da Israele ad aprile in acque internazionali vicino a Creta, sono stati trattenuti nel paese fino a sabato pomeriggio, giorno in cui sono stati espulsi. Tra loro, uno ha dichiarato di essere pronto a riprendere le attività e si è detto intenzionato a riunirsi in Turchia con altri membri della Flotilla. La vicenda si è conclusa con la loro espulsione, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla durata della detenzione.

Gli attivisti della Flotilla che sono stati fermati ad aprile da Israele in acque internazionali al largo di Creta e due di loro, Thiago Avila e Saif Abukesheck, sono stati trattenuti in Israele fino a sabato pomeriggio, quando sono poi stati espulsi. Le accuse nei loro confronti mosse inizialmente da Tel Aviv erano molto forti e sono state necessarie diverse verifiche prima di procedere al rilascio. Nel frattempo la Flotilla è ripartita e prima di dirigere la prua verso Gaza, dalla Grecia, ha fatto una sosta in Turchia per congiungersi con le altre imbarcazioni. Sono in tutto 60 le barche che dovrebbero partire alla volta di Gaza, al netto di quelle che sono state già intercettate da Israele che invece, sono ferme in Grecia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rilasciato da Israele, ma è pronto a ripartire. Saif Abukesheck: “Mi riunirò in Turchia alla Flotilla”

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