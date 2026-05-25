Napoli chiusure notturne nella Galleria Vittoria per i lavori del tram del mare

Da 2anews.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Napoli, la Galleria Vittoria sarà chiusa durante le ore notturne per permettere i lavori sulla linea del tram del mare tra San Giovanni e piazza Sannazaro. Il provvedimento temporaneo di circolazione è stato adottato per agevolare le operazioni di manutenzione e costruzione. La chiusura notturna è prevista fino al termine dei lavori, senza indicazioni precise sulla data di riapertura. La viabilità sarà riorganizzata con percorsi alternativi durante le fasce interessate.

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Nuovo dispositivo temporaneo di circolazione a Napoli per consentire i lavori della linea tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro. Tra il 27 maggio e il 17 giugno previste chiusure notturne e modifiche alla viabilità nella Galleria Vittoria. Nuove modifiche alla viabilità nel centro di Napoli per i lavori legati alla realizzazione della nuova linea tranviaria tra San Giovanni e piazza Sannazaro. Il Comune ha disposto un dispositivo temporaneo di circolazione nella Galleria Vittoria in alcune giornate comprese tra il 27 maggio e il 17 giugno 2026, nella fascia oraria notturna dalle 23 alle 6. Secondo l’ordinanza dirigenziale del... 🔗 Leggi su 2anews.it

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