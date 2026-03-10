Lavori di finitura impianti tecnologici della galleria Torbido | disposte chiusure notturne

L'Anas ha annunciato che, per completare i lavori di finitura degli impianti tecnologici nella galleria Torbido sulla Strada Statale 682 Jonio-Tirreno, sono previste chiusure notturne del traffico nel territorio comunale di Mammola. Le chiusure saranno in vigore durante alcune notti per consentire l’esecuzione degli interventi. La comunicazione riguarda esclusivamente gli orari serali e notturni, senza indicare eventuali altre modifiche alla viabilità.

Lo rende noto l'Anas. La gestione della viabilità e le modalità operative sono state approfondite e condivise presso la prefettura, con i rappresentanti del territorio, Enti interessati e forze dell'ordine Nel dettaglio, lungo la SS 682 Jonio-Tirreno sarà attiva la chiusura al traffico in entrambe le direzioni, nella fascia oraria 22-6, tra la notte di lunedì 16 marzo e la notte di venerdì 20 marzo 2026 compresa. Durante le chiusure notturne, il traffico leggero sarà deviato lungo la Strada Provinciale 5 (SP5), tra gli svincoli di Limina (chilometro 18,100) e Mammola (chilometro 28). La gestione della viabilità e le modalità operative sono state approfondite e condivise presso la prefettura di Reggio Calabria, con i rappresentanti del territorio, Enti interessati e forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

