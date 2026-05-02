A16 Napoli-Canosa | chiusure notturne tra Grottaminarda e Vallata per lavori in galleria

Tra le notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, sulla A16 Napoli-Canosa, il tratto tra Grottaminarda e Vallata sarà chiuso dalle 22:00 alle 6:00 per lavori di ispezione e manutenzione nella galleria Vallesaccarda. La chiusura riguarda il senso di marcia verso Canosa e l'A14 Bologna-Taranto. Le restrizioni si rendono necessarie per permettere le operazioni di verifica e intervento nelle gallerie della tratta.

Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria Vallesaccarda, nelle due notti di martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con orario 22:00–6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso CanosaA14 Bologna-Taranto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate A16 Napoli-Canosa, chiusure notturne del tratto Grottaminarda-Vallata verso CanosaSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Vallata, verso CanosaA14... A16 Napoli-Canosa, chiusure notturne del tratto Candela-Grottaminarda verso NapoliSulla A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito di trasporti eccezionali, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lavori sulla A16, nuove barriere di sicurezza: chiuse aree di servizio e ramo d'allacciamento con l'A14; Autostrade pugliesi, chiusure notturne previste nella prossima settimana; Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale. Autostrada A16 Napoli-Canosa, chiuso per una notte il tratto Candela - Grottaminarda verso NapoliLo stop, reso necessario per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 22 di mercoledì prossimo alle 6 di giovedì 9 aprile. Sull'autostrada A16 Napoli-Canosa, per consentire il transito ... lagazzettadelmezzogiorno.it Puglia, autostrada: chiusure notturne da stasera LavoriDi seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 20 e martedì 21 aprile, con orario 22:00-6:00, sarà chiu ... noinotizie.it Anteprima24 Avellino. . Otto chili di cocaina sequestrati sull'A16 Napoli-Canosa Leggi la notizia https://www.anteprima24.it/avellino/maxi-sequestro-di-cocaina-sulla16-arrestati-padre-e-figlio/ - facebook.com facebook