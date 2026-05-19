Napoli Conte addio e nuova panchina | l’allenatore che sceglierà Aurelio De Laurentiis

Antonio Conte sembra ormai destinato a lasciare il ruolo di allenatore del Napoli, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante una trasmissione su Sky Sport. L’indiscrezione indica che la decisione è ormai presa e che il club sta valutando un nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis, presidente della squadra, sarà coinvolto nella scelta del successore. La situazione si concentra sulle prossime mosse del club e sulla decisione definitiva in merito alla guida tecnica.

L’annuncio lanciato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport avrebbe ormai indirizzato il futuro di Antonio Conte lontano da Napoli. Dopo mesi di indiscrezioni, confronti interni e riflessioni sul progetto tecnico, il rapporto tra il tecnico salentino e il club azzurro sembrerebbe arrivato ai titoli di coda. Un epilogo che, nonostante i risultati ottenuti, avrebbe preso forma nelle ultime settimane. Sul futuro dell’allenatore, starebbe prendendo sempre più quota l’ipotesi della Nazionale italiana. Conte, già protagonista in passato sulla panchina azzurra, sarebbe considerato il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo e riportare entusiasmo attorno all’Italia. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Conte lascia: il Napoli sceglie il nuovo allenatore

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