Napoli calciatore attaccato sui social | Devi lasciare la squadra

Un calciatore del Napoli ha ricevuto un messaggio sui social in cui gli si chiedeva di lasciare la squadra. Ieri, il club ha concluso la stagione 20252026 con una vittoria per 1-0 contro l’Udinese. La rete decisiva è stata segnata da Rasmus Hojlund. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al messaggio ricevuto dal calciatore.

Ieri, il Napoli ha chiuso la stagione 20252026 battendo l’Udinese 1-0. A svoltare la partita è stato Rasmus Hojlund. Tra i giocatori in campo c’era anche Matteo Politano. Terminato il match, l’esterno ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con una serie scatti per celebrare la vittoria e la fine del campionato. In men che non si dica, il calciatore è stato inondato da una valanga di critiche. Alcuni tifosi partenopei hanno colto l’occasione per esprimere il loro disappunto e molti hanno invitato l’attaccante, addirittura, a lasciare il Napoli una volta per tutte. Di fronte a tutte queste affermazioni negative, Politano non si è scomposto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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