Pubblica sui social una canzone contro la polizia bufera sul calciatore Soulé

Matias Soulé è finito al centro di una polemica dopo aver pubblicato sui social un post in cui esprimeva una posizione contro le forze dell'ordine. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti e ha portato a una serie di commenti e discussioni online. L'episodio ha attirato l’attenzione dei media, generando un acceso dibattito pubblico sulla vicenda.

Bufera su Matias Soulé dopo il suo post social deliberatamente contro le Forze dell'ordine. Il calciatore argentino, militante nella Roma, ha infatti pubblicato sul proprio account Instagram una Storia con il brano "1312" del rapper romano Ince, considerato un vero e proprio attacco nei confronti di chi indossa la divisa. "1312" non è una serie di numeri a casa e questo è molto chiaro in determinati ambienti: la serie di numeri corrisponde alla posizione delle lettere nell'alfabeto – 1 è A, 3 è C, 1 è A e 2 è B – che messe insieme formano la sigla A.C.A.B., ossia " All Cops Are Bastards " ("Tutti i poliziotti sono bastardi"). Da qui la furia delle forze dell'ordine e dei loro rappresentanti sindacali, che hanno chiesto provvedimenti contro il calciatore romanista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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