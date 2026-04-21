Calcio Napoli Mancini e non solo | i nomi per la panchina se Conte saluta

Il futuro della panchina del Calcio Napoli si deciderà nel prossimo incontro tra l’allenatore e il presidente del club. Nel frattempo, sono stati diffusi alcuni nomi come possibili sostituti nel caso in cui l’attuale allenatore decidesse di lasciare. La situazione è ancora in fase di definizione e non ci sono comunicazioni ufficiali sui candidati, ma le voci si susseguono nel mondo del calcio.

Il futuro della panchina del Calcio Napoli dipende dall’incontro con De Laurentiis. Intanto emergono i primi nomi per l’eventuale successione. Il futuro della panchina del Calcio Napoli resta un tema caldo in vista della prossima stagione. Il destino di Antonio Conte sarà legato al confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis, ma iniziano già a circolare i possibili profili alternativi. Tra i nomi emersi figura quello di Roberto Mancini, attualmente alla guida dell’Al Sadd, insieme ad altri allenatori come Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano. Sullo sfondo resta anche la candidatura di Fabio Grosso. Intervenuto a Coverciano durante un evento, Mancini ha commentato con prudenza le voci che lo accostano al club partenopeo.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, Mancini e non solo: i nomi per la panchina se Conte saluta Notizie correlate Roberto Mancini tra i nomi per il dopo Conte a NapoliIl futuro della panchina del Napoli resta legato al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Napoli e il futuro di Antonio Conte: i nomi che potrebbero sostituirlo sulla panchina partenopeaIl futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei grandi interrogativi che accompagneranno il finale di stagione. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mancini sul Napoli: Conte è un grande allenatore. Io al suo posto? Nella vita non si sa mai; MANCINI: TORNARE COME CT? ORA PENSO A CHIUDERE LA STAGIONE CON AL SAAD; Mancini sul Napoli: Nella vita tutto può accadere. De Laurentiis ha fatto un gran lavoro, difficile fare meglio di così; Mancini-Napoli, è tutto vero! Primi contatti con ADL, è il prescelto se parte Conte: i dettagli. Alvino: Mancini? È un bel personaggio, ma mi tengo stretto Antonio ConteIl giornalista napoletano Carlo Alvino Alvino ha parlato durante Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto evidenziato ... tuttojuve.com Il futuro di Conte divide i tifosi del Napoli, spunta la candidatura di ManciniC'è anche il nome di Roberto Mancini nell'elenco dei possibili successori di Conte sulla panchina del Napoli. Il futuro del tecnico salentino dipenderà dall'incontro che quest'ultimo avrà con il presi ... internapoli.it #Napoli, allenamento mattutino in vista della #Cremonese: il report del club https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli--allenamento-mattutino-in-vista-della-Cremonese--il-report-del-club-147462.aspx #SSCNapoli #CastelVolturno facebook #Calcio, #Napoli vince ed è secondo, #Conte lusingato dalla Nazionale Al Maradona finisce 1-0 con il #Milan, segna Politano x.com