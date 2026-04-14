La Rai ha deciso di interrompere la messa in onda di sette puntate del programma condotto da Massimo Giletti, annunciando successivamente la nomina di Monica Maggioni come nuova conduttrice. La decisione riguarda le trasmissioni recenti e il cambio alla guida del programma. L'annuncio è stato fatto durante la trasmissione televisiva

Cancellate 7 puntate de Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Il programma di Rai 3 è finito nell’operazione di sfoltimento lanciata da Viale Mazzini che ha riguardato diverse trasmissioni della Tv pubblica. Il posto del giornalista torinese sarà preso da Monica Maggioni con NewsRoom, non senza attriti tra il conduttore e la rete. L'ultima puntata de Lo Stato delle Cose La reazione della Rai alle parole di Massimo Giletti La sostituzione di Monica Maggioni L’ultima puntata de Lo Stato delle Cose Giletti, infatti, non ha mancato di far trasparire la sua amarezza per la decisione di chiudere il programma, durante quella è che diventata l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose andata in onda il 6 aprile.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Giletti tagliato di 7 puntate dalla Rai, arriva Monica Maggioni: l'annuncio a Lo Stato delle Cose

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