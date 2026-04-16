Napoli gli uomini del presidente | chi si gioca il post Conte | CM

Il presidente del Napoli ha pubblicamente chiesto a Conte di comunicare la propria decisione riguardo al futuro, affermando che deve decidere subito se desidera continuare o meno. Ha aggiunto che, in caso di addio, vorrebbe sapere entro aprile o maggio per poter pianificare un eventuale sostituto. Entrambi gli allenatori già lavorano in Serie A e sono al centro di questa situazione.

Entrambi allenano già in Serie A De Laurentiis ha chiesto pubblicamente a Conte di uscire allo scoperto: “Deve decidere immediatamente e dire ‘vorrei andare’ – le parole del patron del Napoli nell’intervista a ‘The Athletic’ – Così avrei tempo durante aprile e maggio per trovare un sostituto “. Conte punta a tornare in Nazionale, praticamente si è autoproposto dopo la gara col Milan, ma ad oggi non è ancora chiaro chi prenderà il posto del dimissionario Gravina. Malagò è il candidato forte, perlomeno della Lega Serie A e quindi dello stesso ADL. L’unico voto contrario è stato quello del bastian contrario Lotito, il quale continua ad invocare un impraticabile commissariamento.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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