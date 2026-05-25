Musica in Villa 2026 | duo di arpe Pipitone e Spicci al Parco Frassanelle

Domenica 31 maggio alle 19 si tiene il primo concerto di Musica in Villa 2026, organizzato dagli Amici della Musica di Padova. Il duo di arpe, formato da Pipitone e Spicci, si esibisce nel Parco Frassanelle, nella tenuta di Villa Papafava a Rovolon. La rassegna prevede in totale tre appuntamenti e si svolge all’interno di una delle residenze storiche più rinomate del Veneto.

Domenica 31 maggio, alle ore 19, concerto di apertura della rassegna Musica in Villa, il ciclo di tre concerti organizzato dagli Amici della Musica di Padova e ospitato nella tenuta di Villa Papafava a Rovolon, una delle dimore storiche più belle del Veneto. I concerti si tengono negli spazi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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