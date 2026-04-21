Visita & yoga al Parco Frassanelle e Villa Papafava

Il 1° maggio, nel parco e nella villa situati a Rovolon nei Colli Euganei, si svolge una giornata dedicata al relax e alla cultura. Dalle 10 alle 12 si tiene una visita guidata a due voci condotta da due accompagnatori, mentre nel pomeriggio è possibile partecipare a una sessione di yoga guidata da un'insegnante qualificata. L'evento offre l’opportunità di esplorare il verde e di praticare attività di benessere in un contesto naturale.

Trascorri la festa dell' 1 Maggio immerso nel verde di Parco-Grotte Frassanelle & Villa Papafava a Rovolon nei Colli Euganei! Dalle 10 alle 12 visita guidata a 2 voci con Ale&Ele e a seguire possibilità di rilassarsi con una pratica Yoga assieme alla maestra Cristina. La visita partirà con Elena.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Visita al Parco FrassanelleStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Il parco privato di... Leggi anche: Tra arte & yoga a Villa Gallarati Scotti a Fontaniva