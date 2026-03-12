Visita al Parco Frassanelle

Un parco privato chiamato Frassanelle, progettato nel 1860, si trova tra dolci colline e grandi prati. Si estende su una superficie di 70 ettari, offrendo un paesaggio ricco di natura e spazi aperti. La zona è aperta al pubblico e rappresenta un esempio di giardino storico con ampie aree verdi e percorsi immersi nel verde.

Il parco privato di Frassanelle, disegnato nel 1860, si estende per ben 70 ettari fra dolci colline e verdi prati. La struttura di questo parco Veneto si deve ad Alberto Papafava (1832-1929) pittore del Romanticismo dalla grande sensibilità per la natura, nel ridisegnare la proprietà di Frassanelle, attuò il suo paesaggio ideale come dipingendo sul territorio invece che sulla tela. La cultura del giardino romantico, che andava diffondendosi a Padova per merito dello Jappelli, cerca di rappresentare, anche in spazi non sempre molto ampi, un microcosmo di tutti gli aspetti paesaggistici possibili di un parco naturale.