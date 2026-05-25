Museo di San Marco il latino e il Rinascimento diventano un videogioco in 3D

Da firenzetoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il latino e la storia del Rinascimento fiorentino diventano un'esperienza digitale interattiva. Oggi, alle ore 9:30, presso il Museo di San Marco, è stato presentato ufficialmente "Ars et Anima", un innovativo serious game in 3D interamente ideato e realizzato dagli studenti dell’Istituto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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