In alcune scuole sono stati introdotti giochi digitali per facilitare l’apprendimento del latino, offrendo agli studenti un modo diverso di avvicinarsi alle materie classiche. Questa iniziativa mira a integrare le tecnologie moderne con l’insegnamento tradizionale, creando un percorso di studio più coinvolgente. Non si tratta di sostituire i metodi classici, ma di affiancarli con strumenti interattivi che possano rendere più stimolante lo studio della lingua antica.

Imparare il latino con un videogioco. Non siamo al cospetto di un corto circuito tra cultura classica e alta tecnologia ma, piuttosto, di fronte a una stimolante realtà didattica. A rappresentarla è il gaming ‘ Umbricii ludus ’ che, dopo quattro anni di lavoro, sta per debuttare ufficialmente. Il 23 maggio l’applicazione sarà presentata, in versione beta ma ormai pronta al rilascio, ai Licei Poliziani, il complesso di scuole superiori di Montepulciano che ha fatto da ‘incubatore’ all’inedito progetto. E saranno così rivelati altri aspetti di questa eccezionale creazione, a partire dal suo ‘deus ex machina’ (la citazione classica è d’obbligo) che non è un insegnante di tecnologia ma una docente di lettere, la professoressa Sonia Casini, che ha messo insieme intraprendenza e passione per giungere al non facile obiettivo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un videogioco ai Licei Poliziani. Ora il latino viaggia nel futuro

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