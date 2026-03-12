Beato Angelico diventa un avatar | gli studenti trasformano il Museo di San Marco in videogioco

Gli studenti di Firenze stanno vivendo un’esperienza innovativa al Museo di San Marco, dove i chiostri e le celle affrescate dal Beato Angelico sono stati trasformati in un ambiente di gioco digitale. Questa iniziativa combina arte e tecnologia, permettendo loro di esplorare le opere e gli spazi del monastero attraverso un videogioco interattivo. L’obiettivo è rendere più coinvolgente la visita e l’apprendimento.

Firenze, 12 marzo 2026 – "In questa avventura e sfida tecnologica guidiamo gli studenti tra i chiostri e le celle affrescate dal Beato Angelico al Museo di San Marco". Così Giulio Luzzi, vicepresidente della Fondazione Franchi, racconta l'idea alla base di Ars et Anima, il videogioco educativo presentato oggi, giovedì 12 marzo, a Didacta Italia, alla Fortezza da Basso di Firenze. Il progetto è stato realizzato dagli studenti dell' Istituto comprensivo Galluzzo, con la Fondazione Franchi, il Museo di San Marco e Italia 3d Academy. Un lavoro corale che ha coinvolto 128 ragazzi, trasformati per l'occasione in game designer, sceneggiatori e creatori di personaggi.