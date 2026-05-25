Muraglione via Napoli | lavori al via per risolvere i problemi

Lunedì 25 maggio 2026 sono ripresi i lavori sul muraglione di via Napoli, dopo una pausa di alcuni giorni. Tra il 21 e il 22 maggio, un’azienda ha effettuato la pulizia, rimuovendo la vegetazione che cresceva sulla struttura. Ora, le operazioni successive sono pronte a proseguire per sistemare i problemi della parete.

Sono ripresi lunedì 25 maggio 2026 i lavori sul muraglione di via Napoli dopo che Aster, tra 21 e 22 maggio, ha provveduto alla pulizia con l'asportazione della vegetazione rampicante, propedeutica alla successiva lavorazione. Lo ha comunicato l'assessore comunale a lavori pubblici e manutenzioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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