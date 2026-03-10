Uno studio recente ha mostrato come i sogni possano aiutarci a affrontare questioni irrisolte. Ricercatori hanno analizzato il modo in cui il cervello elabora le difficoltà durante il sonno, evidenziando che i sogni possono rappresentare una forma di supporto nel tentativo di trovare soluzioni. Il lavoro si concentra su come questa funzione si attivi durante le fasi di riposo.

"Dormici su" è uno dei consigli più antichi del mondo. Saggezza popolare che potrebbe avere più di un fondamento scientifico: secondo un gruppo di neuroscienziati della Northwestern University (USA), i sogni possono contribuire a risolvere problemi che da svegli ci sembrano insormontabili, sfruttando la cosiddetta "riattivazione mirata della memoria" (targeted memory reactivation). In pratica, mentre dormiamo e, per esempio, ascoltiamo un brano musicale associato a un rompicapo che non eravamo riusciti a risolvere da svegli, la mente si attiva per trovare una soluzione "creativa". Lo dimostrerebbe un esperimento che ha coinvolto 20 volontari a cui sono stati assegnati rompicapi creativi, accompagnati da una mini colonna sonora di 15 secondi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I sogni? Ecco come ci aiutano a risolvere problemi

