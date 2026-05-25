Mura risultati elezioni Comunali 2026

A Mura, gli abitanti sono andati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Sono stati contati 247 voti, e il candidato che ha ottenuto la maggior parte di essi è stato Edoardo Teotti, che diventerà il nuovo primo cittadino. Nessun altro candidato ha superato questa cifra. La consultazione si è conclusa con questa vittoria.

Gli abitanti di Mura sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Con 247 voti raccolti, il nuovo primo cittadino è Edoardo Teotti. . . 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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