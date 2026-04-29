Non ce l' ha fatta il ragazzo di 20 anni coinvolto nel terribile incidente a Sant' Antonino di Susa | è morto dopo otto giorni in ospedale

Dopo otto giorni di ospedale, il ragazzo di 20 anni coinvolto nell'incidente avvenuto lunedì 20 aprile 2026 all’incrocio tra via Moncenisio e via Roma a Sant’Antonino di Susa è deceduto. Il giovane, residente a Oulx, era rimasto coinvolto nel sinistro che si era verificato nella serata. La sua condizione si era progressivamente aggravata fino al decesso. La dinamica dell’incidente sta ora sotto indagine.

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 20 anni residente a Oulx rimasto coinvolto nel terribile incidente avvenuto la sera di lunedì 20 aprile 2026 all'incrocio tra via Moncenisio (la statale 25) e via Roma a Sant'Antonino di Susa. Era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Cto di Torino dove.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate “Non ce l’ha fatta”. Italia, il terribile annuncio dopo la folle aggressione: aveva solo 20 anniÈ morto nella mattinata di lunedì 2 marzo il ventenne di origini egiziane accoltellato nella tarda serata di sabato nei pressi della stazione... Mircea Lucescu non ce l'ha fatta: morto a 80 anni l'ex allenatore di Inter e Brescia. Era in ospedale dopo un infartoNon ce l'ha fatta Mircea Lucescu, l'allenatore romeno ex Inter e Brescia che da qualche giorno era ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 20 anni coinvolto nel terribile incidente: è morto dopo otto giorni in ospedale; TRAGEDIA IN VALSUSA: NON CE L’HA FATTA IL GIOVANE DI 20 ANNI DI OULX, FERITO NELL’INCIDENTE A SANT’ANTONINO DI SUSA; Conte incontra il ministro Salvini: Ripartiti i lavori in stazione, pronti i nuovi park protetti per custodire le biciclette; Si scontra con un’altra auto e poi finisce contro un muro a Sant’Antonino di Susa, grave ventenne. Il dolce dedicato a Sant’Antonino patrono di Sorrento Con le farine di Mulino Caputo presentate le due versioni in occasione di SorrentoGnocchiDay, grazie a Simona Bonaura per l'articolo su Pasticceria Internazionale Salvatore Gabbiano Pasquale Pesce A - facebook.com facebook