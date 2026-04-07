Un ragazzo di 12 anni di Cesena è deceduto dopo quattro giorni di lotta in seguito a un incidente sugli sci avvenuto in Trentino. Le sue condizioni erano gravemente critiche, e nonostante i tentativi di salvataggio, è stato dichiarato morto. Gli organi del ragazzo sono stati donati. La notizia ha suscitato dolore nella comunità locale.

La tragedia dopo quattro giorni di lotta. Non ce l’ha fatta Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni di Cesena rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci in Trentino. Il suo cuore ha smesso di battere questa mattina alle 8.30, dopo quattro giorni di ricovero nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Le condizioni erano apparse subito disperate dopo la caduta sulla pista Valbonetta, nel comprensorio di San Martino di Castrozza. L’incidente sulla pista. Il drammatico incidente era avvenuto venerdì 3 aprile, nei pressi della Malga Ces. Mathias stava sciando quando è caduto rovinosamente. I primi a intervenire erano stati i manutentori della pista, seguiti dai sanitari dell’elisoccorso che lo avevano trasportato d’urgenza a Trento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Non ce l’ha fatta Mathias Tonti: il piccolo sciatore muore dopo 4 giorni, donati gli organi

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Mathias Tonti non ce l’ha fatta: è morto a 12 anni dopo la caduta sugli sci - facebook.com facebook

Mathias Tonti, 12 anni, non ce l’ha fatta dopo una caduta sugli sci a San Martino di Castrozza. La famiglia annuncia la donazione degli organi. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com