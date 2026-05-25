Il centrodestra è in testa a Venezia e ha strappato Reggio Calabria al centrosinistra

Da internazionale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo gli exit poll, il centrodestra guida a Venezia e ha conquistato Reggio Calabria, spostando il controllo dal centrosinistra. A Venezia, il candidato del centrodestra si trova in testa, mentre a Reggio Calabria il risultato ha invertito la tendenza precedente. I dati indicano un cambiamento di preferenze nelle due città, con il centrodestra che ottiene i risultati più favorevoli rispetto alle precedenti consultazioni. I risultati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore.

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Alle 15 sono stati pubblicati gli exit poll relativi a sei delle principali città in cui si è votato nelle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio: Venezia, Reggio Calabria, Salerno, Messina, Prato e Arezzo. A Venezia il candidato del centrodestra Simone Venturini è in testa e potrebbe vincere già al primo turno. Assessore nella giunta uscente guidata da Luigi Brugnaro, è dato tra il 47 e il 51 per cento, contro il 40-44 per cento di Andrea Martella, del centrosinistra. Il centrodestra ha strappato Reggio Calabria al centrosinistra con Francesco Cannizzaro, di Forza Italia (Fi), dato al 64-68 per cento contro il 21-25 per cento di Domenico Battaglia. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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