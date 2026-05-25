Il festival è appena finito. Nella sala stampa scorrono i premiati: Virginie Efira e Tao Okamoto, duo intenso in Soudain di Ryusuke Hamaguchi. I “Javis“, registi spagnoli de La bola negra. I giovanissimi Emmanuel Macchia e Valentin Campagne, protagonisti di Coward. Ognuno parla, si commuove, racconta, piange, chiarisce. Le ore si allungano, i papillon si allentano, gli smoking dei fotografi si stropicciano. I giornalisti continuano a scrivere. È ormai mezzanotte quando arriva il vincitore della Palma d’oro: Christian Mungiu. Uno dei pochissimi ad averla vinta due volte. La prima vent’anni fa con 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni. Ora con Fjord, storia di opposti dogmatismi nella laica e progressista Norvegia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mungiu, la seconda volta: "Il mio film più rischioso. Difende il diritto al dubbio"

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