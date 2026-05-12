Il tribunale ordina per la seconda volta alla Asl di garantire le terapie a un ragazzo autistico | Il diritto alla salute non può aspettare

Il tribunale del lavoro di Pescara ha emesso una nuova ordinanza che impone alla Asl di fornire le terapie necessarie a un ragazzo autistico, ripetendo un provvedimento già adottato circa due anni fa. La decisione arriva in risposta alla richiesta di assicurare le cure richieste dal medico e sottolinea che il diritto alla salute del giovane non può essere rimandato. La vicenda riguarda quindi la necessità di garantire in modo tempestivo le terapie prescritte.

Per la seconda volta in quasi due anni il tribunale del lavoro di Pescara è intervenuto sul caso di un ragazzo con autismo, ordinando alla Asl di garantire le terapie prescritte. A renderlo noto è Autismo Abruzzo Aps, che insieme alla famiglia del minore ha promosso il nuovo ricorso.Secondo.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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