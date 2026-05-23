Cannes 2026 tutti i vincitori | Palma d'oro al film Fjord di Mungiu Miglior Regia a La bola negra e Fatherland

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I vincitori del Festival di Cannes 2026: Palma d’Oro a Fjord di Cristian Mungiu, Migliore attrice ex aequo a Virginie Efira e Tao Okamoto per il film All of a sudden. Ex aequo anche per il Miglior Attore. Il premio è stato vinto da Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per il film Coward. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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