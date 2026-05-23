Cannes 2026 tutti i vincitori | Palma d'oro al film Fjord di Mungiu Miglior Regia a La bola negra e Fatherland

I vincitori del Festival di Cannes 2026: Palma d’Oro a Fjord di Cristian Mungiu, Migliore attrice ex aequo a Virginie Efira e Tao Okamoto per il film All of a sudden. Ex aequo anche per il Miglior Attore. Il premio è stato vinto da Emmanuel Macchia e Valentin Campagne per il film Coward. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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La emoción de John Travolta al recibir una Palma de Oro de Honor: «No me lo puedo creer»

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Festival di Cannes, ecco chi sono i vincitori della Palma d’oro: “La bola negra” e “Fatherland” vincono in ex aequo la migliore regiaDurante la cerimonia di chiusura del 79esimo Festival di Cannes, sono stati annunciati i vincitori della Palma d’oro.

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Temi più discussi: Festival Cannes 2026, il red carpet del 18 maggio, da Sharon Stone a Demi Moore. FOTO; Cannes 2026: la Palma d'oro è stata conquistata da Fjord, diretto da Cristian Mungiu; Fjord (2026) di Cristian Mungiu - Recensione; La pagella del Mereghetti: Per Harari scambi di corpi che confondono e mettono ansia (5/6); Mungiu indaga i fragili equilibri tra integrazione e pregiudizio (voto 8).

Festival di Cannes 2026: 'Fjord' di Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro; 'Minotauro' vince il Grand Prix; Los Javis e Pawe? Pawlikowski vincono il miglior regista; Emmanuel Macchia e Valentin Campagne vincono il miglior attore; e Virginie Efira e Tao Okamoto reddit

FJORD, IL RITORNO DI CRISTIAN MUNGIU A CANNES: UN VIAGGIO EMOTIVO TRA FEDE, FAMIGLIA E SILENZI irog.it/?p=29753 @Festival_Cannes #Cinema #arte #cultura #spettacolo #cannes #festival #Cannes2026 #festivaldicannes #cinemaeuropeo # x.com

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