Durante le elezioni comunali a Mugnano, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 49 anni per corruzione elettorale. L’uomo è stato fermato durante un controllo effettuato all’esterno di un seggio e trovato in possesso di tessere elettorali già segnate con preferenze. La denuncia è stata emessa in seguito a questa scoperta.

Tensione durante le elezioni comunali a Mugnano, dove i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 49 anni con l’accusa di corruzione elettorale dopo un controllo effettuato all’esterno di un seggio elettorale. L’episodio è avvenuto nei pressi del seggio di via Cristoforo Colombo, dove i militari della sezione operativa di Marano e della stazione di Mugnano hanno notato uno scambio sospetto tra due persone. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 49enne, operatore ecologico già noto alle forze dell’ordine, avrebbe consegnato una tessera elettorale a un cittadino per poi tentare di allontanarsi rapidamente a bordo del proprio scooter. L’atteggiamento dell’uomo ha insospettito i militari, che sono intervenuti immediatamente fermandolo e procedendo alla perquisizione del mezzo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Mugnano, tessere elettorali con preferenze già segnate: denunciato 49enne per corruzione elettorale

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