Corruzione elettorale a Mugnano | fermato uomo con tessere e fac-simile di voto

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato fuori da un seggio elettorale a Mugnano con tessere elettorali e un fac-simile di voto. I Carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato il materiale trovato sullo scooter. L’arresto si è verificato durante un controllo legato a un sospetto scambio illecito di voti. La vicenda riguarda un’ipotesi di corruzione elettorale. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire il coinvolgimento e le eventuali responsabilità.