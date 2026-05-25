Corruzione elettorale a Mugnano | fermato uomo con tessere e fac-simile di voto
Un uomo è stato fermato fuori da un seggio elettorale a Mugnano con tessere elettorali e un fac-simile di voto. I Carabinieri sono intervenuti e hanno sequestrato il materiale trovato sullo scooter. L’arresto si è verificato durante un controllo legato a un sospetto scambio illecito di voti. La vicenda riguarda un’ipotesi di corruzione elettorale. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire il coinvolgimento e le eventuali responsabilità.
Scambio sospetto fuori da un seggio elettorale: i Carabinieri intervengono e sequestrano il materiale nello scooter. Quando i Carabinieri hanno alzato il sottosella del suo scooter hanno trovato 11 tessere elettorali intestate ad altrettanti cittadini di Mugnano e alcuni volantini che riproducevano un fac-simile della scheda di voto, con preferenza già espressa. Come una sorta di guida per non sbagliare alle urne. Il sequestro è conseguenza di uno scambio, notato dai Carabinieri all’esterno di un seggio elettorale di via Cristoforo Colombo, Mugnano. Un uomo ha consegnato una tessera elettorale ad un cittadino e poi ha provato ad allontanarsi con lo scooter. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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