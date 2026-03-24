Durante la trasmissione di Rai Cultura andata in onda il 21 marzo, Ornella Muti ha raccontato di essere stata coinvolta in una scena di litigio artificiale con Eleonora Giorgi, creata appositamente per alimentare una rivalità tra le due attrici. Muti ha spiegato che le è stato chiesto di interpretare una lite che in realtà non desiderava fare, e ha commentato di aver eseguito delle azioni per simulare una discussione tra loro.

Nel terzo episodio di Illuminate, la docu-serie di Rai Cultura prodotta da Gloria Giorgianni per Anele andata in onda domenica 21 marzo su Rai Tre, Ornella Muti ha riaperto il cassetto dei ricordi per parlare di Eleonora Giorgi, tra set, giochi e primi ruoli nel cinema italiano degli Anni 70 e 80. “Eleonora ed io abbiamo vissuto degli anni da molto giovani insieme. Noi eravamo le bambine del cinema, forse perché eravamo proprio così, ragazzine che giocavano a fare le attrici. Era più un gioco, un divertimento, una roba che non capivamo neanche perché la stessimo facendo”, racconta l’attrice, restituendo l’intimità di un’amicizia nata tra luci, camere e copioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ci dissero di fare a borsettate per finta per costruire la rivalità. Ci hanno fatto fare la litigata che non volevamo fare”: Ornella Muti e l’amicizia con Eleonora Giorgi

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