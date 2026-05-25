Mourinho al Real Madrid scoppia il ‘giallo’ | annuncio non arriva

Lunedì 25 maggio, l'annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore del Real Madrid non è stato comunicato. L'allenatore portoghese avrebbe dovuto sostituire Arbeloa, ma la firma o la presentazione ufficiale sono state posticipate. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa in merito al ritardo. La notizia circolava con grande attesa, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell'operazione.

(Adnkronos) – 'Giallo' José Mourinho al Real Madrid. Oggi, lunedì 25 maggio, l'allenatore portoghese sarebbe dovuto essere annunciato come nuovo tecnico dei Blancos, sostituendo così Arbeloa, ma l'ufficialità è slittata. Al Bernabeu infatti sono in corso le elezioni del nuovo direttivo, che mettono in dubbio anche la posizione del presidente Sergio Perez. Secondo quanto riportato da. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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MOURINHO al Real Madrid

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