Il ritorno di Mourinho al Real Madrid diventa realtà? Siamo alle fasi finali c’è già il suo ok! Cosa manca prima dell’annuncio definitivo

Da calcionews24.com 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid sembra ormai vicino: secondo fonti vicine alla società, l’ex allenatore ha dato il suo consenso e si attendono solo alcuni dettagli prima dell’annuncio ufficiale. La trattativa è in fase avanzata e le parti stanno definendo gli ultimi accordi, mentre le decisioni finali devono ancora essere prese per confermare il ritorno. Il calciomercato internazionale si prepara così a un nuovo capitolo con questa possibile operazione.

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15 Players Jose Mourinho Signed At Real Madrid: Where Are They Now

Video 15 Players Jose Mourinho Signed At Real Madrid: Where Are They Now?

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