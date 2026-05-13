Il ritorno di Mourinho al Real Madrid diventa realtà? Siamo alle fasi finali c’è già il suo ok! Cosa manca prima dell’annuncio definitivo
Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid sembra ormai vicino: secondo fonti vicine alla società, l’ex allenatore ha dato il suo consenso e si attendono solo alcuni dettagli prima dell’annuncio ufficiale. La trattativa è in fase avanzata e le parti stanno definendo gli ultimi accordi, mentre le decisioni finali devono ancora essere prese per confermare il ritorno. Il calciomercato internazionale si prepara così a un nuovo capitolo con questa possibile operazione.
Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Simonelli sullo slittamento del derby di Roma: «Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo. Dovremmo presentare ricorso al TAR se.» Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Abeijón in esclusiva a Cagliarinews24: «Io sono sempre felice quando il mio Cagliari va bene, sono felice anche per i tifosi rossoblù» Real Madrid nel caos, l’attacco frontale a Florentino: «Spogliatoio di ragazzini viziati, è l’ora di un’alternativa.🔗 Leggi su Calcionews24.com
15 Players Jose Mourinho Signed At Real Madrid: Where Are They Now
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