Il ritorno di Mourinho al Real Madrid diventa realtà? Siamo alle fasi finali c’è già il suo ok! Cosa manca prima dell’annuncio definitivo

Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid sembra ormai vicino: secondo fonti vicine alla società, l’ex allenatore ha dato il suo consenso e si attendono solo alcuni dettagli prima dell’annuncio ufficiale. La trattativa è in fase avanzata e le parti stanno definendo gli ultimi accordi, mentre le decisioni finali devono ancora essere prese per confermare il ritorno. Il calciomercato internazionale si prepara così a un nuovo capitolo con questa possibile operazione.

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