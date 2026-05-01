Mourinho fa finta di allontanare il Real Madrid | arriva la smentita che non smentisce nulla

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un possibile allontanamento tra l’allenatore e il club di riferimento, ma poche ore dopo è arrivata una smentita che, però, non ha chiarito completamente la situazione. Mourinho, noto per la sua esperienza e le sue strategie, sembra aver mantenuto un atteggiamento equivoco, lasciando spazio a diverse interpretazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, senza però portare a conferme ufficiali.

Il manuale del perfetto allenatore sotto contratto prevede regole fisse, e José Mourinho, che di questo sport conosce ogni piega e ogni ombra, le applica alla perfezione. Interrogato sulle voci sempre più insistenti che lo vorrebbero di ritorno sulla panchina del Real Madrid, lo Special One ha indossato la maschera dell’aziendalista impeccabile: “No, nessuno del Real Madrid ha parlato con me, posso garantirlo. Sono nel calcio da troppi anni, come te nel giornalismo, e siamo già abituati a queste cose, ma niente del Real Madrid. Per quanto riguarda il Benfica, conosci la situazione. Mi resta un anno di contratto con il Benfica, e questo è tutto”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mourinho fa finta di allontanare il Real Madrid: arriva la smentita (che non smentisce nulla) Mourinho back to Real Madrid! #realmadrid #mourinho #ucl #laliga #championsleague Notizie correlate Il ritorno di Mourinho al Real Madrid, Athletic non si fa capace: che cos’è, un pesce d’aprile?Il Real Madrid sta prendendo in considerazione l’idea di riportare José Mourinho in panchina. Real Madrid, arriva la smentita ufficiale del club spagnolo! Nessun direttore sportivo in arrivo: la notaSolet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Contenuti utili per approfondire Il ritorno di Mourinho al Real Madrid, Athletic non si fa capace: che cos’è, un pesce d’aprile?Il Real Madrid sta prendendo in considerazione l'idea di riportare José Mourinho in panchina. Sarà la scelta giusta? ilnapolista.it Mourinho, svolta sul futuro dello Special One: le mosse di Real Madrid e BenficaGiorni decisivi per capire dove allenerà l'ex tecnico dell'Inter Mourinho nella prossima stagione, il presidente del Benfica Rui Costa lo metterà alle strette offrendogli un rinnovo di contratto ... sport.virgilio.it