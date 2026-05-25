Zanotti ha concluso al nono posto nella gara di cross country, seconda tappa della Coppa del Mondo di mountain bike, a Nove Mesto. Valentina Corvi si è piazzata sul podio tra le under 23. La competizione si è svolta in Repubblica Ceca, dopo aver avuto inizio in Corea. La gara ha visto numerosi atleti sfidarsi lungo tracciati tecnici e impegnativi.

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di mountain bike per la specialità olimpica del cross country. Il massimo circuito aveva preso il via in Corea e adesso si è spostato in Europa, precisamente a Nove Mesto (Repubblica Ceca). In casa Italia soprattutto nelle prove élite sono arrivati piazzamenti non di lusso. Tra gli uomini ritiro per Simone Avondetto, il migliore degli italiani è stato Juri Zanotti con una positiva nona piazza a quasi 3? dal vincitore Tom Pidcock. Ventiquattresimo Filippo Fontana, trentunesimo Luca Braidot. Non eccezionali gli azzurri nella categoria minore: il migliore è Elian Paccagnella, ventitreesimo. Al femminile dodicesima posizione per Martina Berta, migliore delle azzurre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mountain bike: a Nove Mesto buon nono posto per Zanotti, a podio Valentina Corvi tra le under 23

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