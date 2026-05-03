Coppa del Mondo di mountain bike | Valentina Corvi trionfa a Yongpyong nell’Under 23 femminile

Nella gara di Yongpyong valida per la Coppa del Mondo di mountain bike, Valentina Corvi ha conquistato la vittoria nella categoria Under 23 femminile. È stato un esordio positivo per l’Italia nelle competizioni giovanili di questa stagione, con la giovane atleta che ha concluso in prima posizione. La prova si è svolta sulla pista sudcoreana, dove Corvi ha mostrato un buon ritmo dall’inizio alla fine.

Inizio migliore non poteva esserci per l’Italia nelle categorie giovanili della Coppa del Mondo di mountain bike. Nella tappa inaugurale di Mona Yongpyong Valentina Corvi trionfa, in maniera perentoria, nella gara della categoria Under 23 femminile, mentre in campo maschile s’impone lo svizzero Nicolas Halter. Valentina Corvi si aggiudica la gara disputata sui sei giri di un circuito da 2,5 chilometri, per una distanza totale di quindici chilometri, con il tempo di 1h 07’33’’ e guadagna così i primi 125 punti in classifica generale. Ad impreziosire la prova dell’azzurra anche il giro più veloce della gara in 10’07’’. L’italiana precede la svizzera Elina Benoit, seconda con un ritardo di 3’28’’, e la statunitense Bailey Cioppa, terza a 6’12’’.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa del Mondo di mountain bike: Valentina Corvi trionfa a Yongpyong nell’Under 23 femminile Notizie correlate Mountain bike, scatta la Coppa del Mondo 2026: l’Italia è pronta a sorprendereL’inizio di una nuova stagione porta con sé desideri, aspirazioni e quella voglia irrefrenabile di tornare a gareggiare in competizioni ufficiali che... L’Italia si ritrova nell’habitat di Coppa del Mondo: Bormolini trionfa nel PGS di Krynica, Caffont quartaLa Nazionale italiana maschile di snowboard parallelo torna a festeggiare dopo la delusione olimpica a Milano Cortina. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Coppa del mondo di sci alpino 2025/26, a Levi lo slalom femminile: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; Coppa del Mondo di fioretto – Undici azzurre avanzano al tabellone principale di Istanbul. Domani in palio le medaglie della gara maschile e di quella femminile; Coppa del Mondo di fioretto, l'Italia firma cinque podi a Istanbul: successi per Favaretto e Macchi; Ciclismo Paralimpico, a Montesilvano la Coppa del Mondo dal 7 al 10 maggio. Coppa del Mondo di mountain bike: Valentina Corvi trionfa a Yongpyong nell’Under 23 femminileInizio migliore non poteva esserci per l’Italia nelle categorie giovanili della Coppa del Mondo di mountain bike. Nella tappa inaugurale di Mona Yongpyong ... oasport.it Coppa del Mondo di fioretto: a Istanbul trionfano Filippo Macchi e Martina FavarettoIl fioretto azzurro vince tutto nelle due gare individuali della Coppa del Mondo di Istanbul, dove risuona solo l’Inno di Mameli. Filippo Macchi trionfa nella prova maschile, battendo nell’ultimo atto ... corrieredellosport.it Alzare la Coppa del Mondo nel 2026 Bellissimo, ma rischia di essere un buco in bilancio. Tra costi fuori controllo e premi #FIFA divisi democraticamente tra tutti, la gloria rischia di costare carissimo alle big d'Europa. In questo calcio, vince chi ha i campioni, - facebook.com facebook Coppa del mondo 2026: il presidente della Fifa Gianni Infantino non ha ancora chiarito pubblicamente come intende garantire che il più grande torneo sportivo del mondo non diventi un palcoscenico per repressione e pratiche autoritarie. @amnesty x.com