mountain bike a nove mesto trionfa pidcock zanotti chiude in top 10

Notizia in breve

Durante il fine settimana a Nove Mesto, la gara di mountain bike maschile élite si è conclusa con il successo del favorito più atteso. Il vincitore ha tagliato il traguardo in prima posizione, mentre un altro italiano è arrivato tra i primi dieci. La competizione si è svolta su tracciati impegnativi e ha visto protagonisti numerosi atleti di alto livello.