Mountain bike a Nove Mesto trionfa Pidcock Zanotti chiude in Top 10
Durante il fine settimana a Nove Mesto, la gara di mountain bike maschile élite si è conclusa con il successo del favorito più atteso. Il vincitore ha tagliato il traguardo in prima posizione, mentre un altro italiano è arrivato tra i primi dieci. La competizione si è svolta su tracciati impegnativi e ha visto protagonisti numerosi atleti di alto livello.
Il fine settimana di Nove Mesto si conclude con un finale pirotecnico. La gara riservata alla categoria élite maschile si chiude, infatti, con il trionfo del favorito più atteso. Tom Pidcock, all’esordio stagionale, impone la sua legge e taglia il traguardo da solo con il tempo di 1:18:52 e un margine rassicurante sugli inseguitori. Il britannico, dopo la caduta subita nel giro di Catalogna, si porta in testa fin dalle prime battute e sgretola in progressione la resistenza dei suoi rivali. Pidcock taglia il traguardo da solo e precede il francese Luca Martin, secondo con un ritardo di diciotto secondi. Conquista il podio lo svizzero Filippo Colombo che taglia il traguardo in terza posizione con un distacco di 1’04”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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