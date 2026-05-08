Parte dal Ravenna Festival, per la rassegna Romagna in Fiore, quella che porta la musica nei lugohi alluvionati, il tour di Francesco Motta per celebrare i 10 anni dell’album ’ La fine dei vent’anni ’. Nel 2016, l’esordio da solista gli è valso la targa Tenco come Miglior opera prima e, oggi, alcuni di quei brani sono ormai cult generazionali che hanno segnato la prima stagione della nuova canzone italiana. L’appuntamento è per domani alle 16 a Castel Raniero, ex colonia elioterapica oggi ’casa’ dello storico festival folk ’La Musica nelle Aie’. Uno dei luoghi toccati dalle alluvioni del 2023. Riprendendo in mano l’album che lo ha imposto come uno dei cantautori chiave della generazione millennial, Francesco Motta spiega: "Dieci anni fa il concerto prevedeva quasi solo i brani dell’album: 10 canzoni in un’ora e mezzo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna ’La fine dei vent’anni’. Motta a Castel Raniero

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