Torna il Mercato Straordinario al Parco Novi Sad

Domenica 15 marzo, dalle 07:00 alle 14:00, l'anello del Parco Novi Sad a Modena ospiterà il Mercato Straordinario, un evento che si ripete ogni terza domenica del mese. La manifestazione prevede l’apertura delle bancarelle lungo tutto il perimetro del parco, offrendo ai visitatori un’ampia varietà di prodotti e merci. L’iniziativa coinvolge venditori e cittadini in un appuntamento fisso nel centro della città.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Domenica 15 marzo, dalle ore 07:00 alle 14:00, l'anello del Parco Novi Sad di Modena ospiterà un nuovo appuntamento con il Mercato Straordinario della terza domenica del mese. Un'occasione per passeggiare all'aria aperta e scoprire in anteprima tutte le novità che anticiperanno l'arrivo della primavera. I banchi degli operatori si preparano ad accogliere la nuova stagione con prodotti freschi e colorati offrendo una proposta ricca e variegata. Passeggiando tra gli stand, sarà possibile scoprire le nuove collezioni primaverili dedicate all'abbigliamento leggero per tutta la famiglia: dalle giacche di mezza stagione ai pantaloni, fino a camicie e magliette dalle tinte vivaci. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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