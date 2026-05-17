Quando la prossima gara di MotoGP? GP Italia 2026 | programma Mugello orari tv streaming

Da oasport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato di MotoGP 2026 si avvicina al suo prossimo appuntamento, il Gran Premio d’Italia, che si svolgerà nel fine settimana dal 29 al 31 maggio. L’evento si terrà sul circuito del Mugello, con orari di gara e programmazione televisiva ancora da comunicare. La gara rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e attirerà piloti e appassionati provenienti da tutto il mondo. La presenza di questa tappa è confermata nel calendario ufficiale del campionato.

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Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio d’Italia. L’evento è programmato nel weekend del 29, 30 e 31 maggio. Dunque, ci sarà un fine settimana di intervallo tra il GP di Catalogna, che nella giornata odierna vive il proprio pinnacolo, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo del Mugello. Il tracciato misura 5.245 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Marc Marquez nel 2025, quando lo spagnolo fermò il cronometro sull’ 1’44?169. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Pol Espargarò, 366.1 kmh nel 2024. In gara, il primato spetta a Francesco Bagnaia con il 1’45?770 del 2024. Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Marc Marquez (Ducati). 🔗 Leggi su Oasport.it

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