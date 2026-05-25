Marc Marquez aspetta una risposta definitiva dai medici sul suo ritorno in pista e mira a tornare al Mugello. Il pilota spagnolo desidera accelerare i tempi, ma la decisione dipende ancora dall’approvazione medica. La sua volontà di riprendere il Mondiale resta ferma, anche se la ripresa dipende esclusivamente dal parere dei professionisti sanitari. Non sono stati annunciati tempi certi per il suo rientro.

Marc Marquez vuole accelerare il suo ritorno in pista e punta dritto verso il Mugello: serve, però, l’ok definitivo da parte dei medici Marc Marquez non molla per il Mondiale e contro il suo corpo. Il fenomeno delle due ruote, fermo dopo la rovinosa caduta nella Sprint di Le Mans, punta tutto sul Gran Premio d’Italia per tornare in sella. La strada è ancora in salita, ma la determinazione del pilota Ducati Factory non vacilla: giovedì, sul tracciato toscano, saprà se potrà gareggiare. L’iter è rigoroso: prima una visita con i medici di fiducia poi, solo se l’esito sarà positivo, un test su moto da strada per valutare sensazioni e condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - MotoGP, Marquez vuole tornare al Mugello: quando arriverà la risposta definitiva

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MARQUEZ VUOLE TORNARE AL MUGELLO | IL PIANO CHE STA DIVIDENDO IL PADDOCK

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