Vietata la vendita di bevande in vetro durante la festa patronale

Durante i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, previsti dal 6 al 9 aprile, il Comune di San Nicola La Strada ha emanato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande in vetro. La misura mira a ridurre i rischi legati alla presenza di contenitori fragili durante gli eventi pubblici. La decisione riguarda tutti i punti vendita e le attività commerciali coinvolte nelle celebrazioni e sarà in vigore nei giorni delle manifestazioni.

In occasione dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona che sono in programma dal 6 al 9 aprile, il Comune di San Nicola La Strada ha adottato un’ordinanza per garantire maggiore sicurezza durante gli eventi pubblici. Il provvedimento, firmato dal sindaco Vito Marotta, introduce un divieto specifico nelle giornate del 6 e dell'8 aprile. Nel dettaglio, sarà vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro nelle aree attorno a piazza Municipio e piazza Parrocchia, zone interessate dagli spettacoli e dal maggiore afflusso di pubblico. Il divieto riguarda tutte le attività, inclusi bar, circoli privati, esercizi commerciali e venditori ambulanti. 🔗 Leggi su Casertanews.it Fiorentina-Torino: stop alla vendita di alcolici e bevande in vetro. Tutti i divieti in vigore sabato 7FIRENZE – In occasione della partita Fiorentina-Torino in programma domani, sabato 7 febbraio 2026, alle 20. Rissa durante la festa patronale, accoltellati due ragazziFesta di San Ciro finita nel sangue ieri sera a Grottaglie, in provincia di Taranto. Temi più discussi: Carrarese – Spezia, vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia spezzina; Centro storico, dal nuovo Regolamento sul commercio stretta su minimercati e obblighi di decoro anche per i fondi sfitti; Napoli-Milan, rossoneri al Maradona senza tifosi: la decisione della Prefettura; Leini vieta la vendita di animali vivi nei mercati: primo comune in Piemonte. Leini vieta la vendita di animali vivi nei mercati: primo comune in PiemonteSegui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Non perderti le migliori notizie e storie, iscriviti alla newsletter ... repubblica.it Leini primo Comuni in Piemonte a vietare la vendita di animali vivi nei mercati settimanaliALESSANDRIA - Ieri, primo aprile, il Consiglio comunale di Leini nel torinese ha approvato il nuovo Regolamento per il benessere animale, introducendo, su ... radiogold.it Le foto del secondo tempo di Samb-Arezzo @pietrolau1 Riproduzione vietata # facebook Trasferta vietata a Napoli: la #CurvaSud a Milanello per sostenere il #Milan Raduno dei tifosi rossoneri per caricare la squadra alla vigilia del big match del Maradona #Sportitalia x.com