Nel primo pomeriggio di oggi, un incidente si è verificato in viale della Resistenza, vicino a parco Due Giugno a Bari. Una moto e un autobus sono entrati in collisione, causando il coinvolgimento di due persone rimaste incastrate sotto il mezzo pubblico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Le condizioni delle due persone non sono ancora state rese note.

Un brutto incidente ha avuto luogo nel primo pomeriggio di oggi in viale della Resistenza nei pressi di parco due Giugno a Bari. Per cause in corso di accertamento una moto si è scontrata con un autobus. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare le due persone a bordo della due ruote, rimaste incastrate. Immediato l'intervento del 118 che ha provveduto a soccorrere i feriti, di cui al momento non si conoscono le condizioni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Moto contro autobus: due persone incastrate sotto il mezzo

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