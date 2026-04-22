Torrevecchia Pia scontro tra Tir e due auto sulla Sp14 | quattro persone rimaste incastrate nelle lamiere

A Torrevecchia Pia, lungo la strada provinciale 14, si è verificato un incidente tra un camion e due auto. Nell’impatto, quattro persone sono rimaste incastrate nelle lamiere dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari. Le persone sono state estratte e trasportate in ospedale per le cure del caso. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

Torrevecchia Pia (Pavia) – Quattro persone ferite: questo è il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio a Torrevecchia Pia, in provincia di Pavia, lungo la Strada Provinciale 412, rimasta chiusa per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti: due auto e un camion. In particolar modo, si sono rivelate complicate le operazioni per riportare in carreggiata l’autoarticolato finito fuori strada. Il tir poco prima si era scontrato con le due vetture per motivi che sono in corso di accertamento. Incidente tra un mezzo pesante e due auto nel pavese: 4 feriti (atex.dam.standard.Video - p.DamVideoScripted)...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torrevecchia Pia, scontro tra Tir e due auto sulla Sp14: quattro persone rimaste incastrate nelle lamiere Notizie correlate Incidente tra due auto lungo la Pedemontana: tre persone incastrate tra le lamiereNotte di Tensione sulla Pedemontana: L’Estrarre di Vite dalle Lamiere e il Bilancio di un Venerdì Nero La serata di venerdì 6 febbraio si è conclusa... Scontro tra due auto. Tre persone rimaste feriteCalcinaia (Pisa), 6 marzo 2026 – Incidente ieri sera all’angolo tra via Mazzei e via Tosco Romagnola ovest, nel comune di Calcinaia. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Nuovo maxi cantiere tra Torrevecchia e Ottavia: scattano chiusure, sensi unici e bus deviati. La mappa dei divieti; Il ponte della Becca fa strage di automobilisti: 20mila multe all’anno.