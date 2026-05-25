Moschea Renzi FdI riaccende la miccia | Il sindaco non può più nascondersi va chiusa subito

La moschea di Borgo Marina a Rimini è nuovamente al centro di polemiche politiche. Un consigliere di Fratelli d'Italia ha chiesto che venga chiusa, accusando l'amministrazione comunale di non aver vigilato adeguatamente sui controlli igienico-sanitari e sulla sicurezza. La richiesta di chiusura è stata motivata dalla necessità di intervenire immediatamente, secondo quanto dichiarato dall'esponente politico, che ha criticato l'atteggiamento dell'amministrazione riguardo alle responsabilità sulla gestione dell'edificio.

La moschea di Borgo Marina torna al centro dello scontro politico a Rimini. A riaccendere la polemica è il consigliere Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia), che accusa l’amministrazione comunale di “nascondere le proprie responsabilità” sui controlli relativi all’idoneità igienico-sanitaria e alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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