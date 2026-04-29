La piattaforma Angela Angelina Il sindaco | Vicina alla costa va chiusa

Il sindaco ha annunciato l’intenzione di chiudere la piattaforma Eni Angela Angelina, situata di fronte alla costa di Ravenna. L’obiettivo è evitare il rinnovo della convenzione con il ministero dell’Ambiente. La piattaforma si trova in prossimità della linea costiera e al momento non sono stati resi noti i passaggi successivi per la chiusura. La decisione si inserisce in un quadro di interventi sul territorio e sulla gestione delle attività industriali in mare.

C’è l’impegno per chiudere la piattaforma Eni Angela Angelina di fronte alla costa di Ravenna e per scongiurare il rinnovo della convenzione da parte del ministero dell’Ambiente. Una lunga storia di cui a Ravenna si sta dibattendo da anni. Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni conferma l’impegno preso nel programma di mandato, rispondendo ieri pomeriggio in consiglio comunale a un question time di Lista per Ravenna sul futuro della piattaforma di estrazione gas. Angela Angelina, ha ricordato il primo cittadino, è "attiva da molto tempo e negli ultimi anni ha diminuito le estrazioni dal sottosuolo". Ma è troppo vicina alla costa. La concessione scade a fine anno e il Mase non deve attivare nessun confronto con gli Enti locali per la proroga.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La piattaforma Angela Angelina. Il sindaco: "Vicina alla costa, va chiusa" Notizie correlate Piattaforma Angela Angelina, il sindaco: "Troppo vicina alla costa, va chiusa"C'è l'impegno per chiudere la piattaforma Eni Angela Angelina di fronte alla costa di Ravenna e per scongiurare il rinnovo della convenzione da parte... Piattaforma Angela Angelina, Ancisi (LpRa) attacca: "Dismissione esclusa, promesse tradite""La notizia che Eni ha avviato la dismissione delle piattaforme per l’estrazione di gas a nord del mare Adriatico, escludendo però l’Angela Angelina,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Chiedere la dismissione anticipata della piattaforma Angela Angelina; Piattaforma Angela Angelina, il sindaco: Troppo vicina alla costa, va chiusa; Ancisi (LpRa) interroga il sindaco sull'impegno tradito da Eni per la chiusura di Angela Angelina; Ferretti Group, Karel Komarek presenta la sua lista per il rinnovo del Cda. Ravenna, il sindaco Barattoni insiste: La piattaforma Eni Angela Angelina va chiusaC’è l’impegno per chiudere la piattaforma Eni Angela Angelina di fronte alla costa di Ravenna e per scongiurare il rinnovo della convenzione da parte ... corriereromagna.it Chiedere la dismissione anticipata della piattaforma Angela AngelinaLa notizia che Eni ha avviato la dismissione delle piattaforme per l’estrazione di gas a nord del mare Adriatico, escludendo però l’Angela Angelina, che, posta ad appena due chilometri dalla costa di ... ravenna24ore.it Ravenna, il sindaco Barattoni insiste: “La piattaforma Eni Angela Angelina va chiusa” - facebook.com facebook