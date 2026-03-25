Dite voi dove spostare la moschea | l’ira del sindaco contro FdI e Lega

Il sindaco di Rimini ha risposto alle affermazioni di esponenti di FdI e Lega, chiedendo loro di proporre una soluzione concreta per lo spostamento della moschea di Borgo Marina. La polemica si è acuita dopo le accuse e le dichiarazioni contrastanti sulla localizzazione dell'edificio religioso. La discussione si concentra sulla possibilità di individuare un'area alternativa e sulle responsabilità delle parti coinvolte.

Rimini, 25 marzo 2026 – “Fatela voi una proposta su dove spostare la moschea di Borgo marina, visto che continuate a dire menzogne e a fare polemiche”. Stanco delle polemiche di questi ultimi giorni, Jamil Sadegholvaad batte i pugni sul tavolo e sfida Fratelli d’Italia e Lega. Una sfida lanciata nella commissione dei capigruppo, riunitasi oggi proprio per parlare della moschea. Ricorda, il sindaco, che il trasferimento della moschea “è una battaglia che Gioenzo Renzi di FdI conduce da tanti anni. E io l’ho detto più volte (in consiglio comunale e non solo, ndr ): credo che l’attuale sede del centro culturale islamico in via Giovanni XXIII non sia più adeguata, per ragioni logistiche e di decoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Dite voi dove spostare la moschea”: l’ira del sindaco contro FdI e Lega Articoli correlati Renzi (FdI): "Si attivi il patto trasversale per spostare velocemente la moschea di Borgo Marina"“Il “patto trasversale” si attivi per concretizzare velocemente il trasferimento della moschea dal Borgo Marina”. Il sindaco va all’attacco: "Autovelox da spostare dove c’è davvero pericolo"Il Codice della strada non permette di collocare un autovelox fisso dove il limite di velocità non è costante? E allora uniformate il limite di...