Mosca ha dichiarato di aver condotto pesanti raid su Kiev e ha invitato immediatamente stranieri e diplomatici a lasciare la capitale ucraina. La comunicazione arriva dopo un attacco ucraino che ha colpito un dormitorio studentesco nella città. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sui feriti. La decisione di Mosca si inserisce in un contesto di escalation tra le due parti.

Roma, 25 maggio 2026 – Mosca annuncia pesanti raid su Kiev e invita stranieri e diplomatici a lasciare subito la capitale ucraina. Il ministero degli Esteri russo ha raccomandato ai cittadini stranieri, incluso il personale delle ambasciate, di “ lasciare la città il più presto possibile, e i residenti della capitale ucraina di non avvicinarsi agli obiettivi dell'infrastruttura militare e amministrativa ”, annunciando che le forze armate di Mosca effettueranno nuovi raid per rappresaglia a un attacco ucraino, la settimana scorsa, su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. I raid continueranno, aggiunge il ministero, anche “contro i centri decisionali e i posti di comando” ucraini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mosca: “Stranieri e diplomatici lascino subito Kiev. Nuovi raid dopo l’attacco ucraino al dormitorio studentesco”

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