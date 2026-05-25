Mosca | ‘stranieri e diplomatici lascino Kiev’

Le forze armate russe hanno annunciato che condurranno nuovi raid in risposta a un attacco ucraino. Mosca ha invitato stranieri e diplomatici a lasciare Kiev. La decisione arriva dopo l’attacco che ha coinvolto obiettivi russi, secondo quanto riferito dalle autorità di Mosca. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici. La situazione rimane tesa, con le parti che si scambiano accuse e minacce di ulteriori azioni militari.

I raid continueranno, aggiunge il ministero, anche “contro i centri decisionali e i posti di comando” ucraini. L’attacco, afferma il ministero degli Esteri russo in una nota postata su Telegram, “è stato un’altra prova evidente della natura nazista e terroristica del regime di Kiev”. “La giunta di Zelensky e i suoi sponsor occidentali, che forniscono alle forze armate ucraine gli strumenti per commettere crimini contro il nostro popolo, hanno dimostrato al mondo intero il loro grave disprezzo per le norme del diritto internazionale umanitario”, si aggiunge nella dichiarazione. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Auto sulla folla a Modena, sindaco: “clima di odio”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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VIA DA KIEV! Russia: vendetta inevitabile, diplomatici stranieri lascino UA. Svolta nel Sumy

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